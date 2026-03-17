Develia otrzymała bezwarunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy z Mosaic Poland Holding w celu realizacji wspólnej inwestycji polegającej na budowie i komercjalizacji budynku zakwaterowania dla studentów wraz pomieszczeniami usługowymi, miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości we Wrocławiu, podała spółka. Oznacza to spełnienie się warunku zawieszającego inwestycji.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe w kilku największych miastach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2024 r. sprzedała 3 197 lokali.

Źródło: ISBnews