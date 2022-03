Develia zawarła z Hillwood Polska list intencyjny, dotyczący wspólnej inwestycji joint venture (JV), polegającej na realizacji centrum logistycznego w miejscowości Malin k/Wrocławia, podała Develia. Szacowana łączna wartość całego projektu, o powierzchni minimum 400 tys. m2 GLA, przekroczy 1,5 mld zł.

List intencyjny przewiduje, że zaangażowanie Develii zostanie określone w umowie JV na poziomie 25% a zaangażowanie Hillwood na poziomie 75%. W podstawowym scenariuszu całkowite zaangażowanie kapitałowe Develii szacowane jest na ok. 8,7 mln euro, zostanie ono w całości sfinansowane ze sprzedaży nieruchomości do spółki JV, podano.

„Nawiązanie współpracy z Hillwood Polska w celu realizacji parku logistycznego na naszym gruncie w Malinie to realizacja kolejnego elementu strategii Develii. Dążymy do maksymalizacji wartości w ramach dezinwestycji tego aktywa, które spółka kupiła w 2007 r., a list intencyjny jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Poza przychodem ze sprzedaży gruntu, Develia będzie posiadać udział w zyskach z tego projektu, który powinien się zakończyć do 2029 r. Wspólnie z naszym partnerem prowadzimy rozmowy z lokalnymi władzami na temat zmiany przeznaczenia terenu, która umożliwi realizację przedsięwzięcia. Liczymy, że uda nam się wypracować optymalne rozwiązanie” – powiedział prezes Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.

Parametry projektu zostaną ustalone w oparciu o biznes plan przyjęty w trakcie negocjacji umowy joint venture. Jego realizacja wymaga od partnerów współpracy na wszystkich etapach – od uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, przez budowę, na komercjalizacji obiektu kończąc. Projekt będzie czerpać z doświadczenia obu firm, ale operacyjne zarządzanie będzie realizowane przez zespół Hillwood, podkreślono.

„Realizacja projektu w Malinie jest krokiem w kierunku powiększenia naszej oferty w okolicach Wrocławia. Nasze sukcesy w prowadzeniu projektów w formule joint venture pozwolą na zoptymalizowanie wyników obu partnerów. Park logistyczny, który wybudujemy we współpracy z Develią, będzie naszym piątym centrum magazynowym w tym rejonie. Wrocław i cały Dolny Śląsk cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród najemców, szczególnie firm z sektorów e-commerce oraz logistyki. Jak wskazują dane za ostatni kwartał ubiegłego roku, jest to trzeci największy rynek w kraju pod względem popytu zgłaszanego na nowoczesne powierzchnie magazynowe” – dodał prezes Hillwood Polska Hubert Michalak.

Develia szacuje, że przypadku realizacji projektu zgodnie z pierwotnymi założeniami, przychód ze sprzedaży całej nieruchomości wyniesie około 34,7 mln euro. Szacowana wartość sprzedaży nieruchomości gruntowej jest o 132% wyższa od obecnej wartości nieruchomości określonej w księgach spółki zależnej wynoszącej około 14,9 mln euro.

Planowana łączna wartość całego projektu przekroczy 1,5 mld zł, a zakończenie całej inwestycji planowane jest w ciągu 6 lat od zmiany przeznaczenia nieruchomości, czytamy dalej.

Umowa JV zostanie zawarta pod warunkiem zawieszającym uzyskania zgody UOKiK na koncentrację oraz uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych przez obydwu partnerów.

Develia kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Źródło: ISBnews