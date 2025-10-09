Develia i jej spółka zależna NP 11 zawarły z Gminą Gdańsk umowę partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Nowy Port 2030+”, którego celem jest zagospodarowanie i zabudowa obszaru dzielnicy, podała Develia. Spółka w ramach projektu zrealizuje szereg inwestycji, w tym budowę obiektów użyteczności publicznej oraz inwestycji mieszkaniowych, w których powstanie ponad 1000 mieszkań i lokali usługowych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 1,1 mld zł netto, z czego na cele publiczne Develia przeznaczy 187,6 mln zł netto.

„Develia na podstawie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego z Gminą Gdańsk jest zobowiązana do zrealizowania na rzecz miasta obiektów celu publicznego, a także nabycia od miasta nieruchomości w celu ich komercyjnego zagospodarowania i zabudowy. Develia kupi grunty za cenę określoną w operatach szacunkowych. Na dzień podpisania umowy cena nieruchomości gruntowych wynosi 142,7 mln zł netto. Na zakupionych gruntach Develia zrealizuje ponad 45 budynków, w których powstanie ponad 1000 mieszkań i lokali usługowych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży I etapu inwestycji to I kwartał 2027 r.” – czytamy w komunikacie.

W ramach projektu przewidziano także m.in. budowę i sprzedaż na rzecz miasta kilkudziesięciu lokali mieszkalnych i użytkowych, przebudowę i remont dziewięciu kamienic, realizację infrastruktury publicznej, w tym żłobka, terenów rekreacyjnych, basenu, układu komunikacyjnego, a także rozwój komunalnego zasobu mieszkaniowego. Wynagrodzenie Develii od Gminy Gdańsk za zagospodarowanie, wybudowanie i utrzymanie obiektów celu publicznego wyniesie 108,9 mln zł netto.

„Jako partner prywatny w PPP 'Nowy Port 2030+’ zrealizujemy cele publiczne wskazane przez miasto i mieszkańców, a w zamian – zgodnie z miejscowym planem – zagospodarujemy tereny komercyjne, tworząc spójną przestrzeń miejską. Nowa zabudowa będzie respektować historię i charakter Nowego Portu, porządkując układ urbanistyczny” – dodał wiceprezes Mariusz Poławski.

Całkowity koszt przedsięwzięcia, wynikającego z umowy, rozumiany jako suma kosztów zrealizowania obiektów celu publicznego i obiektów celu komercyjnego, wynosi 1,1 mld zł netto, z czego na cele publiczne Develia przeznaczy 187,6 mln zł netto, a na cele komercyjne 930,3 mln zł netto, wyjaśniono.

Przedsięwzięcie będzie realizowane etapami, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, a jako pierwszy powstanie basen miejski, który Develia planuje oddać mieszkańcom Gdańska do końca 2027 r. Oferta Develii została wybrana 6 października br. w postępowaniu o zawarcie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Gdańska, przypomniano.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe w kilku największych miastach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2024 r. sprzedała 3 197 lokali.

Źródło: ISBnews