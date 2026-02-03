Zarząd spółki Develia przyjął cele na 2026 rok, w których zaplanował liczbę sprzedanych lokali (umowy deweloperskie lub przedwstępne) w przedziale 3600-3800 (więcej o ok. 10% r/r), liczbę przekazanych lokali mieszkalnych na poziomie 3750-3950 (wzrost o ok. 30% r/r) oraz wprowadzenie do oferty i rozpoczęcie budowy w 2026 roku 4350-4550 nowych lokali, podała spółka.

Liczba przekazań zaplanowanych na ten rok wynika z harmonogramu już rozpoczętych projektów – aktualnie deweloper posiada w sprzedaży z rozpoczętą budową 3070 lokali. Dodatkowo w tym roku Develia planuje wprowadzić do oferty i rozpocząć budowę 4350-4550 mieszkań dostosowując ofertę do planowanego celu sprzedaży. Około 50% lokali będzie zlokalizowanych w Warszawie – na najbardziej perspektywicznym rynku dla Develii, podano

„Rok 2025 zamknęliśmy rekordową sprzedażą, realizując roczny plan z nadwyżką. Mocna końcówka roku potwierdziła obserwowane na rynku od kilku miesięcy ożywienie i daje solidne podstawy do dobrych prognoz na ten rok. W tym roku po raz kolejny podnosimy poprzeczkę: planujemy wprowadzić do oferty i rozpocząć realizację 4350-4550 mieszkań. Systematycznie zwiększamy poziom wprowadzeń, przybliżając się do realizacji celu strategicznego – rocznej sprzedaży ponad 4500 mieszkań do 2028 r., do którego konsekwentnie dążymy. Jednocześnie utrzymujemy solidną pozycję finansową, zapewniającą elastyczność inwestycyjną i zdolność do szybkiego działania, co potwierdziło ubiegłoroczne przejęcie Bouygues Immobilier Polska; to daje nam solidne podstawy do realizacji naszych celów” – powiedział prezes Develii Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.

Zgodnie ze strategią Develia dąży do osiągnięcia poziomu rocznej sprzedaży ponad 4500 mieszkań i konsekwentnie skupia się na rozwoju działalności w priorytetowym segmencie mieszkaniowym. Na koniec 2025 r. bank gruntów dewelopera wynosił ponad 16 tys. lokali, w tym lokale realizowane w ramach joint venture oraz zabezpieczone, podkreślono.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW. W 2023 r. firma wypracowała 1 067,8 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Źródło: ISBnews