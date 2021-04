Develia sprzedała 580 lokali w I kwartale 2021 r. wobec 311 rok wcześniej, podała spółka. Natomiast przekazania, które zostaną rozpoznane w wyniku zamknęły się liczbą 393 (wobec 421 rok wcześniej).

„Sprzedaż lokali w I kwartale 2021 r. wyniosła 580 – na podstawie notarialnych umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych; w I kwartale 2020 r. – 311) pomniejszona o umowy rozwiązane. Ponadto spółki z grupy Develia mają zawartych 157 umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w następnym okresie” – czytamy w komunikacie.

Przekazania (ostateczne umowy sprzedaży), które rozpoznane zostaną w wyniku za I kwartał 2021 r. – 393 (w I kwartale 2020 r. – 421), podano także.

„Za nami bardzo udany I kwartał, który jest dobrym prognostykiem na kolejne miesiące. Dla części inwestycji liczba kontaktów ze strony klientów na początku tego roku była jedną z najwyższych w historii sprzedaży, co jest potwierdzeniem dużego zainteresowania ofertą. Popyt na mieszkania – zarówno konsumpcyjny, jak i inwestycyjny – utrzymuje się na wysokim poziomie przy niskiej podaży na rynku. Dlatego intensywnie pracujemy nad wprowadzeniem do sprzedaży kolejnych projektów w najbliższych miesiącach i jednocześnie dążymy do zwiększania banku ziemi. Nasz cel sprzedaży mieszkań na ten rok to 1750-1850 lokali, czyli zakładamy około 30-proc. wzrost w stosunku do 2020 r. Dane za I kwartał pozwalają nam optymistycznie patrzeć na realizację naszych założeń” – powiedział prezes Andrzej Oślizło, cytowany w osobnym komunikacie.

Deweloper zawarł 157 umów rezerwacyjnych, których znaczna część zostanie przekształcona w umowy deweloperskie w najbliższym okresie – na koniec I kwartału ubiegłego roku było ich 277.

W I kw. 2021 r. najwięcej mieszkań znalazło nabywców w inwestycjach: Słoneczne Miasteczko i Centralna Park w Krakowie, Ceglana Park w Katowicach i Osiedle Latarników w Gdańsku, podsumowano w materiale.

Develia – dawniej LC Corp – kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 1 510 lokali mieszkalnych i usługowych.

Źródło: ISBnews