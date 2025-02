Develia przyjęła strategię ESG, w której zapowiada m.in. redukcję emisji z zakresu 1 i 2 o 20% w przeliczeniu na przychód do 2030 r., podała spółka.

„Chcemy, by Develia stała się liderem rynku mieszkaniowego w Polsce nie tylko w zakresie sprzedaży, ale również budowania zaufania poprzez odpowiedzialne podejście do społeczności lokalnej i środowiska naturalnego przy zachowaniu najwyższych standardów etyki biznesowej. Naszą ambicją jest zarówno rozwój firmy, jak również tworzenie miejsc, które są przyjazne dla ludzi i środowiska. Przyjęcie strategii ESG jest naszym zobowiązaniem do podejmowania realnych działań, które będą miały długofalowy wpływ na rynek nieruchomości w Polsce i przyczynią się do kreowania bardziej odpowiedzialnej i nowoczesnej branży deweloperskiej” – powiedział prezes Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.

„Strategia równoważonego rozwoju Grupy Develia definiuje długoterminowe cele w trzech filarach: Planeta, Ludzie i Zarządzanie.

– Planeta – Develia dąży do stopniowego zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Spółka chce także zwiększyć energooszczędność realizowanych inwestycji między innymi poprzez inwestowanie w odnawialne źródła energii, co finalnie wpłynie na oszczędności dla klientów dzięki niższemu zużyciu energii. Już dziś niektóre inwestycje Develii charakteryzują się wysoką energooszczędnością, co przekłada się na bardziej ekonomiczne użytkowanie budynków. Deweloper planuje wdrożyć w swojej działalności zasady Gospodarki Obiegu Zamkniętego, w tym uwzględnić je w procesie projektowania inwestycji, by ograniczać powstawanie odpadów i skuteczniej nimi zarządzać. Ponadto wśród celów w obszarze środowiskowym znajdują się ograniczenie negatywnego wpływu działalności na bioróżnorodność, stworzenie procedur oceny ryzyka ESG oraz wdrożenie w nowych inwestycjach, realizowanych od 2027 r., elementów adaptacyjnych do zmian klimatu.

– Ludzie – W kontekście społecznym Develia podkreśla swoje zaangażowanie w tworzenie bezpiecznych, przyjaznych i inkluzywnych miejsc do życia. Spółka akcentuje swoje zaangażowanie w promowanie równości i różnorodności w miejscu pracy oraz chce maksymalizować satysfakcję z pracy pracowników. Cele społeczne firmy obejmują również zwiększenie wydatków na działania filantropijne, a także ich celowości, co wspierać ma ustrukturyzowany plan, który spółka będzie wdrażać od 2026 r.

– Zarządzanie – W ramach ładu zarządczego Develia stawia na transparentność w relacjach z interesariuszami, przestrzeganie najwyższych zasad etyki biznesowej oraz promowanie odpowiedzialnego przywództwa. Już w tym roku spółka podejmie kolejne inicjatywy w kierunku zwiększenia zaangażowania swoich pracowników oraz partnerów biznesowych w kwestie ESG. Ponadto wspieranie zielonej transformacji stanowi silny argument motywujący firmę do osiągania zakładanych celów finansowych” – czytamy dalej w komunikacie.

Develia zapowiada w strategii redukcję emisji z zakresu 1 i 2 o 20% w przeliczeniu na przychód do 2030 r., a także kalkulację emisji z zakresu 3 za 2024 r. do końca 2025 r. Deklaruje również dążenie do poziomu EP [wskaźnik rocznego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną] równego lub mniejszego niż 58 kWh/m2 do 2030 r. w każdej realizowanej inwestycji.

Zapowiada także wprowadzenie zasad GOZ do zarządzania biur Develii w 2026 r, utrzymanie kontroli poziomu selektywnej zbiórki odpadów na co najmniej 70% realizowanych inwestycji a także opracowanie i wdrożenie procesu projektowania minimalizującego ilość odpadów budowlanych od 2028 r.

W strategii zapisano również, że 100% pracowników będzie przeszkolonych z tematyki związanej z etyką i przeciwdziałaniem korupcji od 2026 r, a także przeszkolenie co najmniej 80% pracowników z zakresu ESG od 2025 r.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2023 r. firma wypracowała 1 067,8 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Źródło: ISBnews