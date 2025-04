Develia wprowadziła do sprzedaży 108 mieszkań o powierzchni od 39 do 75 m2 w ramach I etapu projektu Morska Vita w Gdyni – swojej pierwszej inwestycji w tym mieście, podała spółka. Ceny lokali zaczynają się od 9900 tys. zł za m2. Mieszkania będą gotowe do odbioru w IV kwartale 2027 r.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe w kilku największych miastach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2024 r. sprzedała 3 197 lokali.

Źródło: ISBnews