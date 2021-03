Develia wprowadziła do sprzedaży 216 mieszkań i 8 lokali usługowych w ramach VII etapu osiedla Centralna Park w Krakowie, podała spółka. Budowa rozpocznie się na przełomie I i II kwartału br., podano.

„Centralna Park jest inwestycją wieloetapową, zapewniającą mieszkańcom dostęp do niezbędnej na co dzień infrastruktury i usług, co jest jej niewątpliwą zaletą. Klienci doceniają komfort mieszkania na takim osiedlu i przekłada się to na bardzo duże zainteresowanie tą inwestycją. W VI etapie osiedla w ofercie dostępnych jest jeszcze około 60 z 262 realizowanych w ramach tej fazy mieszkań. W VII etapie klienci mogą liczyć na większy wybór, ponieważ dopiero uruchomiliśmy przedsprzedaż. Sukcesywnie będziemy uruchamiać kolejne etapy” – powiedział prezes Develii Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.

W VII etapie osiedla powstanie 216 mieszkań o metrażach od 25 do 84 m2. Zakończenie budowy VII etapu Centralna Park planowane jest na IV kwartał 2022 r., podano również.

„Dotychczas Develia zrealizowała 800 mieszkań w pięciu etapach inwestycji Centralna Park. W trakcie budowy jest VI etap inwestycji, w którym powstaną kolejne 262 mieszkania. Zgodnie z harmonogramem ich właściciele odbiorą klucze w I kwartale 2022 roku. W ubiegłym roku Develia dostała pozwolenie na budowę 1 045 lokali w ramach osiedla Centralna Park, z czego blisko połowa trafiła już do sprzedaży” – podano również.

Develia – dawniej LC Corp – kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 1 510 lokali mieszkalnych i usługowych.

Źródło: ISBnews