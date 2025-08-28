Dom Development bardzo dobrze ocenia swoją sprzedaż w lipcu i sierpniu, poinformował prezes Mikołaj Konopka. W kontekście dalszego rozwoju oferty spółka myśli raczej o nabywaniu pojedynczych projektów, niż akwizycjach firm.

„Bardzo dobrze. W sierpniu zaczynamy widzieć, że ruch [w salonach sprzedaży] po obniżkach stóp zaczyna się przekładać na transakcje” – powiedział Konopka podczas konferencji prasowej, pytany o ocenę sprzedaży mieszkań przez spółkę w lipcu i sierpniu.

Dodał, że szczególnie pozytywnie wyróżnia się Warszawa, a słabiej wypada Kraków.

W kontekście dalszego rozwoju oferty spółka myśli raczej o nabywaniu pojedynczych projektów, niż akwizycjach firm.

„Rozglądamy się za okazjami. […] Nie ukrywam, że dziś bardziej nas interesują pojedyncze projekty” – powiedział prezes.

Podkreślił, że biznes spółki jest ustabilizowany i w tym kontekście nie widzi sensu oraz wartości dodanej w przejmowaniu organizacji.

„Gdybyśmy wchodzili na nowy rynek, to pewnie byśmy sprzyjali takiej okazji [przejęcia spółki], ale takiej decyzji szczegółowo nie podjęliśmy” – powiedział Konopka.

Deweloper podtrzymał dziś cel sprzedania w tym roku większej liczby mieszkań niż w dotychczas rekordowym 2024 roku, kiedy znalazł nabywców na 4 269 lokali.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. Wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews