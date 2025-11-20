Dom Development ocenia, że zarówno październik, jak i listopad były bardzo dobre dla Grupy, a cały IV kw. będzie bardzo dobry dla deweloperów, poinformował prezes Mikołaj Konopka. Z jego słów wynika, że wśród rynków, na których działa spółka, na rynku warszawskim oraz trójmiejskim jest miejsce do podwyżek cen mieszkań powyżej wskaźnika inflacji, zaś na rynku krakowskim oraz wrocławskim jeszcze takiego potencjału nie widać.

„Październik był dla nas doskonały i listopad zapowiada się dobrze, ale jeśli chodzi o przyszły rok, to trudno cokolwiek zaprognozować, bo rynek jest tak dynamiczny, że o tak długim czasie jeszcze nie myślimy. […] Obniżka stóp procentowych na pewno bardzo pozytywnie wpłynęła na rynek mieszkaniowy i widzimy zdecydowanie większy ruch w naszych biurach sprzedaży. Dlatego myślę, że IV kwartał będzie dobry dla całego rynku, jeśli chodzi o sprzedaż. A czy ustawa o jawności cen wpłynęła na zainteresowanie, to trudno powiedzieć, bo jeszcze zbyt wcześnie to oceniać. Widzimy, że ruch jest i widać dużą aktywność deweloperów” – powiedział Konopka podczas wideokonferencji.

„Popyt nie jest tak silny, jakby można było oczekiwać po obniżce stóp procentowych i rynek zaczyna wracać do równowagi, choć nie każdy rynek w tym samym tempie. Patrząc na rynki, na których my jesteśmy, to np. warszawski i trójmiejski są najbardziej zrównoważonymi rynkami. Myślę, że trend jest pozytywny i zaczynamy wracać do równowagi, co oznacza, że jest przestrzeń do podwyżek cen. […] Widzimy różne tempo wyprzedaży oferty na różnych rynkach i myślę, że na rynku warszawskim i trójmiejskim ta przestrzeń do podwyżek zaczyna się pojawiać i są to możliwe wzrosty przewyższające poziom inflacji, ale na pozostałych naszych rynkach – krakowskim i wrocławskim – nie ma jeszcze miejsca do podwyżek” – dodał.

W komentarzu do wyników Dom Development podkreślał, że III kwartał br. był najlepszym w historii Grupy pod względem sprzedaży mieszkań. Grupa Dom Development umocniła pozycję lidera rynku mieszkaniowego w Polsce, sprzedając najwyższą w swojej historii liczbę 1183 lokali netto. To o 18% więcej kw/kw i o 2% więcej r/r. Na koniec września br. Grupa Dom Development miała ponad 5,6 tys. lokali (o łącznej wartości ponad 4,3 mld zł), które zostały już sprzedane, ale jeszcze nieprzekazane nabywcom. Potencjał przekazań przypadających na ostatni kwartał 2025 roku szacowany jest na ponad 2 tys. lokali. W III kw. Grupa przekazała nabywcom 950 lokali, tj. o 59% więcej niż rok wcześniej.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 374,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 295,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 000,5 mln zł w porównaniu z 1 851,86 mln zł rok wcześniej.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku.

Źródło: ISBnews