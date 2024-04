Dom Development sprzedał na rynku detalicznym 1 011 lokali netto w pierwszym kwartale bieżącego roku (wobec 914 rok wcześniej) oraz przekazał 921 lokali (wobec 1 350 rok wcześniej), podała spółka.

„Po bardzo udanym dla grupy kapitałowej Dom Development S.A. roku 2023 sytuacja na rynku mieszkaniowym w pierwszych miesiącach 2024 roku w dalszym ciągu sprzyja osiąganiu wysokich wyników sprzedażowych przez naszą organizację – dewelopera o ugruntowanej pozycji, silnej marce, cieszącego się dużym zaufaniem klientów i dysponującego atrakcyjną ofertą. Pierwszy kwartał bieżącego roku był piątym z rzędu, w którym sprzedaż netto przekroczyła 900 lokali. […] Biorąc pod uwagę sprzyjającą sytuację rynkową, duży bank ziemi oraz liczne projekty wprowadzone już do sprzedaży oraz przygotowywane do uruchomienia w 2024 roku – niezależnie od tego, czy i kiedy zapowiadany program rządowy zostanie uruchomiony, celem grupy kapitałowej Dom Development S.A. jest wzrost liczby sprzedanych mieszkań w porównaniu z 2023 rokiem, w którym sprzedaż netto sięgnęła 3 906 lokali” – powiedział prezes Jarosław Szanajca, cytowany w komunikacie.

W I kwartale 2024 roku grupa kapitałowa Dom Development sprzedała 1 011 lokali netto wobec 914 w analogicznym okresie 2023 roku (wzrost o 11% r/r), w tym 422 lokale w Warszawie, 267 w Trójmieście, 203 we Wrocławiu oraz 119 w Krakowie. Największą kwartalną sprzedaż Grupa odnotowała w projektach: Osiedle Przy Ryżowej (78 lokali), Harmonia Mokotów (71) oraz Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód (67) w Warszawie, Osiedle Beauforta (53 lokali) w Trójmieście, Osiedle Braniborska (92 lokale) we Wrocławiu oraz Górka Narodowa (97 lokali) w Krakowie, wskazano również.

W I kwartale 2024 roku Grupa przekazała nabywcom 921 lokali (wobec 1 350 w I kwartale 2023 roku), w tym 526 lokali w Warszawie, 293 w Trójmieście, 45 we Wrocławiu oraz 57 w Krakowie. Na wynik finansowy za I kwartał 2024 roku wpływają głównie przekazania w projektach: Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód (303 lokale), Apartamenty Solipska (101) i Przystanek Międzylesie (100) w Warszawie, Doki (255 lokali) w Trójmieście, Osiedle Nowodworska (33 lokale) we Wrocławiu oraz Górka Narodowa (57 lokali) w Krakowie.

„Wyniki finansowe publikowane przez deweloperów zależą głównie od liczby lokali przekazanych nabywcom w danym okresie. Z uwagi na harmonogramy realizowanych inwestycji, w I kwartale 2024 roku grupa kapitałowa Dom Development S.A. przekazała mniejszą liczbę lokali niż w analogicznym okresie 2023 roku. Niemniej jednak potencjał przekazań w całym 2024 roku jest wyższy niż w poprzednim, rekordowym pod tym względem roku, kiedy to klienci Grupy odebrali klucze do 3 831 lokali. Wszystkie inwestycje grupy kapitałowej Dom Development S.A. realizowane są przez własnych generalnych wykonawców – Dom Construction oraz Euro Styl Construction. […] W połączeniu ze stabilną sytuacją na rynku usług i materiałów budowlanych, umożliwia to osiąganie satysfakcjonujących marż. Wszystkie te elementy powinny pozytywnie przełożyć się na wyniki finansowe grupy kapitałowej Dom Development S.A. za 2024 rok” – podsumował wiceprezes i dyrektor finansowy Leszek Stankiewicz.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. Wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews