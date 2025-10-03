Dom Development sprzedał 1183 lokale w III kw. br. wobec 1156 w analogicznym okresie 2024 roku, a przekazał w tym czasie klientom 950 (rok wcześniej: 598), podała spółka.

„W III kwartale 2025 roku Grupa Dom Development sprzedała 1183 lokale netto, w tym 560 lokali w Warszawie, 258 w Trójmieście, 211 we Wrocławiu oraz 154 w Krakowie. To najlepszy kwartalny rezultat w historii Grupy – jest on o 18% wyższy od osiągniętego w II kwartale tego roku (1000 sprzedanych lokali) i zarazem o 2% wyższy niż w bardzo dobrym III kwartale 2024 roku (1156 lokali). […] Grupa przekazała klientom 950 lokali wobec 598 w analogicznym okresie 2024 roku (+59% r/r), w tym 494 lokali w Warszawie, 302 w Trójmieście, 56 we Wrocławiu oraz 98 w Krakowie” – czytamy w komunikacie.

Narastająco, w ciągu dziewięciu miesięcy 2025 roku Grupa Dom Development sprzedała 3216 lokali netto wobec 3110 w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku (+3% r/r) i przekazała klientom detalicznym 2545 lokali wobec 2235 lokali w okresie styczeń-wrzesień 2024 roku (+14% r/r), podano także.

„Za nami najlepszy kwartał w naszej historii z rekordową sprzedażą na poziomie 1183 lokali. Jednocześnie to już piąty kwartał z rzędu, w którym znaleźliśmy nabywców na co najmniej 1000 lokali. Świadczy to o bardzo dobrym dopasowaniu oferty Grupy Dom Development do oczekiwań rynku – czas wyprzedaży oferty w naszym przypadku wynosi poniżej czterech kwartałów, podczas gdy wielu naszych konkurentów zmaga się z nadpodażą na rynku. Miniony kwartał przyniósł także kolejne obniżki stóp procentowych, co przekłada się na wzrost zdolności kredytowej klientów i ich rosnącą skłonność do zakupów mieszkań właśnie przy wsparciu finansowania bankowego. W Grupie Dom Development transakcje finansowane kredytem stanowiły 55% całkowitej sprzedaży lokali w trzecim kwartale” – skomentował prezes Mikołaj Konopka, cytowany w komunikacie.

„Wszystkie projekty Grupy Dom Development realizowane są zgodnie z planem. W trzecim kwartale tego roku przekazaliśmy naszym klientom 950 lokali, czyli o 59% więcej niż w tym samym okresie 2024 roku. Znajdzie to pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych, które opublikujemy w listopadzie. Natomiast w czwartym kwartale dysponujemy potencjałem przekazań liczącym łącznie ponad 2000 mieszkań. Biorąc dodatkowo pod uwagę stabilne koszty budowy, spodziewamy się bardzo dobrych wyników za cały 2025 rok i z optymizmem patrzymy na przyszły 2026 rok” – dodał.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. Wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews