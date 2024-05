Liczba mieszkań przekazanych przez Dom Development w tym roku będzie „dosyć istotnie” wyższa w ujęciu rok do roku i odbędzie się przy wyższej średniej wartości mieszkania, co „zbuduje wynik finansowy” w 2024 roku, poinformował dyrektor finansowy Leszek Stankiewicz.

„921 mieszkań [zostało] przekazanych w I kw. 2024 r. […] W całym ub.r. nasi klienci odebrali klucze do 3 831 mieszkań. Jesteśmy w pełni przekonani, że zgodnie z aktualnymi harmonogramami budów i zawartymi umowami z klientami, w roku 2024 przekroczymy tę liczbę przekazań dosyć istotnie, co przy wyższej średniej wartości mieszkania zbuduje wynik finansowy spółki na koniec roku” – powiedział Stankiewicz podczas konferencji prasowej.

Średnia wartość transakcji w Grupie Dom Development, obejmująca cenę mieszkania wraz z ewentualnym wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym, w I kwartale br. wyniosła 829 tys. zł brutto i była o 20% wyższa r/r.

Stankiewicz podkreślił, że 34% marży brutto w I kw. wobec 31% rok wcześniej, to bardzo wysoki poziom.

„Poziom marży brutto za I kw. był bardzo wysoki i nie chciałbym sobie stawiać poprzeczki, żeby go jeszcze zwiększać. Gdyby on był utrzymany na koniec roku, to i tak to by był rekord świata” – powiedział, pytany o możliwość zwiększenia marży w kolejnych okresach.

Prezes Jarosław Szanajca ocenił, że popyt na mieszkania w I kw. był dobry i trend jest kontynuowany.

„Kwiecień mieliśmy [sprzedażowo] mocny, dobry, dobry plus. Maj wygląda obiecująco. II kwartał wydaje się kontynuować solidny scenariusz popytowy” – wskazał.

W komentarzu do wyników za I kw. spółka podawała, że celem Dom Development na 2024 r. jest wzrost liczby sprzedanych mieszkań w porównaniu z 2023 r., kiedy sprzedaż netto sięgnęła 3 906 lokali. Zarząd spodziewał się też rekordowego wolumenu przekazań lokali w całym 2024 r.

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. Wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews