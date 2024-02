Drewniane materiały konstrukcyjne o klasie C24 to jeden z najpopularniejszych rodzajów dostępnych na rynku. Nic dziwnego. Elementy te umożliwiają stosowanie w szeroko pojętym budownictwie. Są odporne na duży nacisk i zróżnicowane warunki termiczne. Co warto o nich wiedzieć? No co zwrócić uwagę przy wyborze drewna konstrukcyjnego klasy C24? Postaramy się to wyjaśnić.

Zacznijmy od tego, że drewno konstrukcyjne to wysokiej jakości materiał budowlany, przeznaczony do budowy tarasów, altan, garaży czy domów. Wykonany jest najczęściej z drzew iglastych o określonych parametrach i rodzajach (np. sosna, świerk czy modrzew). Deski konstrukcyjne są idealnie płaskie i mają kształt, którego różnica nie przekracza 1mm. Wszystko to osiąga się dzięki prawidłowemu procesowi suszenia.

Czym charakteryzuje się drewno konstrukcyjne C24?

Jednym z najbardziej efektywnych materiałów tego rodzaju jest drewno konstrukcyjne C24. Co warto wiedzieć o jego charakterystyce? Skąd wynika popularność tego rodzaju desek?

Drewno to spełnia wymogi ścisłej normy PN-EN338. Ta została opracowana przez ekspertów unijnych i wskazuje dokładnie, jakie parametry musi spełniać drzewo określone klasą C24, a także jakie rezultaty możemy osiągnąć, używając takiego materiału budowlanego.

Przede wszystkim drewno konstrukcyjne C24 charakteryzuje się bardzo dużą nośnością. Ta wyrażona jest w tzw. odporności na zginanie o wartości 24 MPa. W przeliczeniu kilogramy możemy wskazać, że centymetr kwadratowy drewna C24 może wytrzymać 250 kilogramów obciążenia.

Poza tym dodajmy, że drewno konstrukcyjne C24 nie degraduje się pod wpływem wilgoci. Na jego powierzchni nie powinien pojawić się grzyb lub groźne dla konstrukcji insekty. Samo drewno nie waży też dużo, jest łatwe w transporcie i układaniu.

Jakie możliwości daje drewno konstrukcyjne C24? Kiedy warto po nie sięgnąć?

Zaletą drewna konstrukcyjnego C24 jest jego duża wszechstronność. W jakich sytuacjach można wykorzystać ten rodzaj materiału?

Przygotowanie odsłoniętych konstrukcji drewnianych (np. altan czy wiat parkingowych);

Budowa szkieletu domów mieszkalnych czy budynków użytkowych (garaży itd.);

Zamknięcie budynku mieszkalnego lub użytkowego;

Budowa mebli o wysokiej odporności na intensywną eksploatację;

Wsparcie konstrukcyjne inwestycji drogowych (np. mostów);

Deski o klasie C24 mogą mieć bardzo zróżnicowane zastosowanie. Ich wysoka estetyka, fakt, że są one bardzo równe i proste sprawia, że często stosowane są w branży wykończeniowej (np. jako elementy dekoracyjne ścian czy podłóg). Z drugiej strony bardzo duża nośność, a także pełna odporność na destrukcyjne warunki atmosferyczne sprawia, że drewno nadaje się do budowania mostów pieszych, kładek, budynków użyteczności publicznej czy mieszkalnej. Wiele zależy od zapotrzebowania użytkowników.

Na co zwrócić uwagę, wybierając odpowiednie drewno konstrukcyjne

Deski wykonane na bazie drewna spełniającego normę PN-EN338 muszą spełniać ścisłe normy jakości i przechodzić wiele kontroli. Z tego względu profesjonalne składy drewna oferują najwyższej jakości drewno konstrukcyjne C24.

Przed zakupem warto jednak sprawdzić czy sklep posiada odpowiednią certyfikację i ma dowód na to, że oferowane drewno pochodzi ze sprawdzonych źródeł. Skład powinien dysponować też zaświadczeniami wskazującymi, że sprzedawane tam drewno spełnia kryteria jakości wskazane w normie PN-EN338. Przykładem takiego składu jest PATA – wyspecjalizowana sieć składów z drewnem, działająca na terenie kraju od wielu lat, obsługująca m.in. klientów indywidualnych i zamówienia hurtowe.

