Echo Arena, spółka zależna Echo Investment, zawarła – jako sprzedający – ze spółką Transitions Europe reprezentowaną przez Arkea Real Estate Investment Management, umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Fabrycznej 1 (w tym budynek Brain Park A) będącej w użytkowaniu wieczystym sprzedającego, podało Echo Investment. Cena wynikająca z umowy wyniosła 34 mln euro plus VAT.

W ub.r. spółka informowała, że ma ambicję, by w 2026 roku zrealizować sprzedaż przynajmniej części aktywów z grupy: Brain Park, Wita (Kraków), Swobodna SPOT (Wrocław) i Galeria Młociny (Warszawa).

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2024 r. miała 1,08 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews