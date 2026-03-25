Echo Investment oczekuje finalizacji transakcji sprzedaży portfela w segmencie PRS w II kwartale br., poinformował prezes Nicklas Lindberg. Zadeklarował, że mimo planowanej sprzedaży 18 ukończonych projektów na rzecz Vantage Development, Echo zakłada ciągły rozwój i nowe inwestycje PRS.

„Finalizacji transakcji z TAG spodziewamy się w II kwartale, ale kontynuujemy rozwój na tym rynku, będzie on rósł w kolejnych latach” – powiedział Lindberg podczas konferencji prasowej.

Pod koniec ub.r. platforma Resi4Rent (R4R), w której Echo Investment posiada 30% udziałów, zawarła z Vantage Development (z grupy TAG Immobilien) aneks do przedwstępnej umowy dotyczącej sprzedaży przez R4R 100% udziałów w 18 spółkach zależnych, podawało wówczas Echo. Zgodnie z aneksem strony uzgodniły, że ostateczny termin podpisania umowy przyrzeczonej został przedłużony do 15 maja 2026 roku.

Główne założenia rozwoju segmentu PRS, według prezesa Echo Investment, obejmują ciągły rozwój i nowe inwestycje mimo planowanej sprzedaży 18 ukończonych projektów. Firma nie zamierza zwalniać tempa: segment living pozostaje kluczowym obszarem zainteresowania, dlatego spółka już uruchamia i będzie kontynuować budowę nowych projektów PRS. Władze Echo obserwują bardzo silny popyt – obecne projekty notują poziom wynajęcia rzędu 98-99%. Dodatkowo firma skutecznie podnosi czynsze w tempie przewyższającym inflację i odnotowuje duże zainteresowanie rynkiem, zarówno ze strony najemców, jak i instytucji finansujących, wymienił Lindberg.

Prezes przewiduje, że rynek mieszkań na wynajem będzie w przyszłości rosnąć, ale czeka go również konsolidacja, w wyniku której „najwięksi rynkowi gracze będą stawać się jeszcze więksi”. Strategia spółki nie zakłada długoterminowego trzymania aktywów. Po sfinalizowaniu aktualnie realizowanej transakcji sprzedaży, celem jest odbudowanie portfela do poziomu 5000 mieszkań.

„Gdy ten cel zostanie osiągnięty, zamierzamy ponownie przeanalizować sytuację, znaleźć nowego inwestora, sprzedać zbudowany portfel i rozpocząć cały proces od nowa” – podsumował Lindberg.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2025 r. miała 2,01 mld zł skonsolidowanych przychodów.

