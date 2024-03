Echo Investment zawarło z Signal Alpha 3 R1 S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu warunkowe umowy dotyczące utworzenia wspólnego przedsięwzięcia, w ramach którego strony będą realizować projekty budowy domów studenckich w Polsce, podała spółka. Celem jest stworzenie co najmniej 5 tys. miejsc dla studentów w ciągu najbliższych 3 do 5 lat.

„Główne warunki transakcji są następujące:

(a) W realizację przedsięwzięcia emitent zamierza zaangażować do 31,3 mln euro;

(b) Zakładany horyzont czasowy realizacji przedsięwzięcia wyniesie od 3 do 5 lat;

(c) Zakładana liczba łóżek, które mają być zrealizowane w ramach przedsięwzięcia, wyniesie co najmniej 5000;

(d) Zakładane proporcje źródeł finansowania przedsięwzięcia wyniosą (i) 40%-50% – finansowanie ze środków stron; (ii) pozostałe 60%-50% – dług;

(e) Strony wzajemnie zobowiązały się do nierealizowania projektów podobnych do przedsięwzięcia we współpracy z innymi partnerami, z wyłączeniem przypadków wskazanych w umowach” – czytamy w komunikacie.

Warunkiem zawarcia umowy jest zgoda właściwych organów antymonopolowych.

„Nasza działalność w sektorze mieszkaniowym wciąż się rozwija. Dzięki przejęciu Archicom w segmencie mieszkań na sprzedaż Grupa Echo Investment stała się jednym z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Dzięki Resi4Rent, gdzie posiadamy 30% udziałów wraz z większościowym udziałowcem Pimco i Griffin Capital Partners, jesteśmy również jednym z liderów rynku w segmencie PRS. Teraz mamy przyjemność ogłosić, że zgodnie z założeniami z III kwartału 2023 r., wkraczamy do segmentu akademików zarówno jako współinwestor, jak i deweloper, z ambicją stworzenia, wraz z naszymi partnerami, wiodącego i zrównoważonego gracza na tym rynku. Bazując na doświadczeniu zdobytym podczas rozwoju platformy Resi4Rent, Echo Investment wniesie do przedsięwzięcia wewnętrzne kompetencje budowlane i deweloperskie w zakresie dostarczania komfortowych przestrzeni mieszkalnych. Naszym celem jest stworzenie co najmniej 5 000 miejsc dla studentów w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat. Pierwsze z nich mają powstać w Warszawie i Krakowie i, zgodnie z założonym planem, zostaną udostępnione we wrześniu 2025 roku. Te lokalizacje zostały już zabezpieczone, a my zidentyfikowaliśmy kolejne, które obecnie szczegółowo analizujemy. Dotyczą one między innymi lokalizacji w innych kluczowych ośrodkach akademickich, takich jak Wrocław, Trójmiasto czy Poznań. Będziemy traktować priorytetowo projekty wyróżniające się dostępnością, najwyższą jakością i zrównoważonym charakterem, a także bliskością uczelni” – powiedział prezes Echo Investment Nicklas Lindberg, cytowany w materiale.

Strony umowy podkreślają, że prywatne akademiki w Polsce to klasa aktywów instytucjonalnych, która rozwijała się wolniej niż w innych krajach europejskich. Obecnie 9 głównych usługodawców dysponuje zaledwie 12 700 miejsc noclegowych w całym kraju, co odzwierciedla ogromny niedobór lokali dla studentów. Ponadto, postępujące umiędzynarodowienie polskich uczelni powiększa lukę między popytem a podażą ze strony rynku PBSA (ang. purpose built student accommodation).

Partner ds. inwestycji w nieruchomości w Signal Capital Colman McCarthy uważa, że dynamicznie rozwijający się polski rynek PBSA stanowi atrakcyjną okazję dla inwestora dysponującego wysoką płynnością do stworzenia nowej platformy w tym sektorze ze wsparciem doświadczonych lokalnych parterów, jakimi są Griffin Capital Partners i Echo Investment.

„Sektor PBSA uzyskał już ugruntowaną pozycję na polskim rynku nieruchomości, jednak ta klasa aktywów nadal cechuje się dużym potencjałem do dalszego wzrostu dzięki atrakcyjnej ekonomice tego typu przedsięwzięć, wysokiemu wskaźnikowi obłożenia oraz niskiej wrażliwości na niekorzystne zjawiska makroekonomiczne. Od strony popytowej polski rynek studencki należy do jednego z największych w Europie. Tworzy go ponad 1,2 mln studentów, z których ponad 100 000 to studenci zagraniczni. Stanowią oni najszybciej rozwijającą się grupę, dla której studia w Polsce stanowią szansę uzyskania uznawanych na całym świecie kwalifikacji, a koszty, jakie muszą w związku z tym ponieść, są nieporównywalnie niższe niż w ich krajach ojczystych. Istniejące akademiki przy uczelniach publicznych często nie spełniają oczekiwań studentów, ponieważ budynki, w których się mieszczą, są przestarzałe i nie mają wielu udogodnień, które są już standardem w PBSA. Obserwujemy ogromny niedobór nowoczesnych prywatnych akademików, a w obecnie istniejących prywatnych domach studenckich może znaleźć zakwaterowanie zaledwie 1,6% studentów studiów stacjonarnych, czyli 5-10 razy mniej niż w miastach Europy Zachodniej. To tworzy dobry grunt pod szybki rozwój naszej nowej platformy” – skomentował McCarthy.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2022 r. miała 1,39 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Signal Capital Partners to firma zarządzająca aktywami z siedzibą w Londynie, koncentrująca się na inwestycjach w sektorze korporacyjnym i nieruchomościowym na rynku europejskim.

