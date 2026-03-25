Echo Investment oczekuje uwolnienia ok. 0,5 mld zł środków finansowych dzięki planowanym sprzedażom projektów komercyjnych w tym roku, poinformował wiceprezes Maciej Drozd. Spółka będzie też przyspieszała redukcję długu.

„Oczekujemy, że w wyniku tych transakcji uda nam się uwolnić ok. 0,5 mld środków pieniężnych. Dzięki tym środkom zmniejszymy nasze zadłużenie. Zainwestujemy w nowe projekty, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym oraz w centralnej dzielnicy biznesowej stolicy. I oczywiście będziemy kontynuować wypłacanie dywidendy” – powiedział Drozd podczas konferencji prasowej.

Echo planuje sprzedaż krakowskich projektów Brain Park A, Brain Park B oraz WITA, czy wrocławskiego Swobodna SPOT, wymieniono w prezentacji.

Cel dla wskaźnika długu netto (dług finansowy pomniejszony o środki pieniężne do aktywów ogółem pomniejszonych o środki pieniężne) na 2026-2027 został ustalony 20-30% wobec 39,9% na koniec 2025 r.

„Trend redukcji długu będzie kontynuowany. Jesteśmy na początku tego procesu. W 2026 r. będzie to postępowało szybciej” – zaznaczył wiceprezes.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2025 r. miała 2,01 mld zł skonsolidowanych przychodów.

