Echo Investment rozpoczęło sprzedaż III etapu mieszkaniowego łódzkiej Fuzji, który obejmuje156 lokali.

„W związku z wysokim popytem i szybką sprzedażą lokali z poprzednich etapów, deweloper wprowadza do oferty kolejnych 156 mieszkań o zróżnicowanym metrażu i rozkładzie. Na terenie kompleksu znajdują się już dwie nieruchomości (I etap), do których pierwsi właściciele lokali wprowadzili się pod koniec 2020 roku. Na ukończeniu jest też trzeci budynek mieszkalny (237 lokali, II etap), który zostanie oddany do użytkowania w połowie 2022 roku. W I etapie nabywców znalazło już 99%, a w II etapie 73% mieszkań” – czytamy w komunikacie

W czwartym budynku, który właśnie trafił do sprzedaży, znajdzie się 156 mieszkań o metrażu od 32 m2 do 94 m2. III etap mieszkaniowy zgodnie z planem ma być gotowy w czwartym kwartale 2022 roku. Łącznie we wszystkich czterech budynkach znajdzie się ponad 600 lokali, podano także.

Fuzja to wieloetapowa inwestycja, która łączyć będzie funkcję biurową, handlowo–usługową, gastronomiczną, a także budynki mieszkalne, plac miejski (Ogrody Anny) i otwarte, zielone tereny wspólne liczące blisko 4 ha. Wszystko w otoczeniu historycznej zabudowy dawnych zakładów włókienniczych Karola Scheiblera, które stanowią dziedzictwo Łodzi Fabrycznej. Łącznie na 8 ha zlokalizowanych będzie 20 budynków, z czego 14 to obiekty historyczne, przypomina Echo.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2020 r. miała 1,21 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews