Eiffage Polska Budownictwo (EPB) rozpoczęło prace przy pierwszym z dwóch projektów rozbudowy fabryki opon w Olsztynie na zlecenie Michelin, podało Eiffage.

W październiku 2021 roku Eiffage Polska Budownictwo (EPB) zostało wybrane przez Michelin na generalnego wykonawcę projektu „Sky”. To nazwa budowy nowej hali produkcyjnej wraz ze wszystkimi pracami infrastrukturalnymi na terenie istniejącej fabryki opon. W obiekcie wytwarzana będzie mieszanka kauczuku butylowego niezbędnego do produkcji opon. Oprócz prac budowlanych EPB jako generalny wykonawca odpowiedzialny będzie za dostarczenie projektu wykonawczego hali wraz z uzbrojeniem terenu, podkreślono.

„Realizacja projektu 'Sky’ pozwoli olsztyńskiej fabryce na bycie bardziej niezależną w zakresie produkcji półfabrykatów, co zwiększy konkurencyjność marki Michelin na rynku. Wierzymy, że przy współpracy z Eiffage uda nam się osiągnąć zamierzony cel” – powiedział szef projektu „Sky” po stronie Michelin Polska Michał Zdunkiewicz, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie Michelin Polska powierzył Eiffage prace w ramach projektu „Sancho”. Te dotyczą realizacji budowy hali produkcyjno-magazynowej na potrzeby produkcji mikronizowanych proszków gumowych (MRP) wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą.

Obiekty wchodzące w skład obu projektów znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. Zakończenie prac zaplanowano odpowiednio na jesień 2022 roku i początek 2023.

„Mieliśmy już okazję realizować prace przy przebudowie zakładu Michelin w Olsztynie. Tym bardziej cieszy nas fakt, że dziś, po raz kolejny możemy przyczynić się do rozwoju jednego z największych zakładów produkcyjnych na świecie” – dodał dyrektor regionu północnego i członek zarządu Eiffage Polska Budownictwo Aleksander Semczuk.



Eiffage Polska Budownictwo to wykonawca obiektów przemysłowych. Firma była odpowiedzialna m.in. za rozbudowę hali produkcyjnej w fabryce Unilever w Poznaniu, wcześniejszą przebudowę fabryki Michelin w Olsztynie oraz za budowę hal we Wrześni i Antoninku na zlecenie grupy Volkswagen

Źródło: ISBnews