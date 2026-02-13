Erbud podpisał kontrakt na realizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, parkingami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Kościuszki w Bydgoszczy z Colian Developer za 131 mln zł netto, podała spółka. Terminy realizacji ustalono na 15 miesięcy od wydania terenu budowy w przypadku budynków 1 i 2 oraz 28 miesięcy w przypadku budynków 3A i 3B.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2024 r. miała 2,98 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews