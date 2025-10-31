Erbud podpisał umowę na realizację zespołu budynków pensjonatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świeradowie-Zdroju za 70,6 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest Bella Vista z siedzibą w Warszawie. Prace będą realizowane w terminie 12 listopada 2025 – 31 grudnia 2027 r.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 2,98 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews