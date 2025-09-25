Erbud podpisał umowę na roboty budowlane podwykonawcze na budowie nowej jednostki kogeneracji gazowej SCGT w EC4 Łódź za 65 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest Siemens Energy. Zakończenie prac przewidziano za 20 miesięcy.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 2,98 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews