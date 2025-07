Erbud podpisał umowę o wartości 55,96 mln zł netto na przebudowę Szpitala Wojskowego w Szczecinie, podała spółka.

„Wartość kontraktu to 55,96 mln zł netto, a na realizację zlecenia ERBUD ma czas do końca listopada 2027 r. Po zagospodarowaniu terenu oraz sprzedaży i dostawie kontenera magazynowego, jest to już trzeci kontrakt dla tego inwestora. Ich łączna wartość to prawie 76 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Łącznie Grupa Erbud w ostatnich 10 latach brała udział w budowie lub modernizacji ponad pięćdziesięciu szpitali w całej Polsce, wskazano w informacji.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 2,98 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews