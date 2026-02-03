Ghelamco wykupiło w terminie trzy serie obligacji – PZ1, PZ2 oraz PZ3 – o wartości 240 mln zł, notowane na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Obligacje, których termin zapadalności przypadał na 3 lutego 2026 r., znajdowały się w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych i detalicznych.

Spłata lutowych obligacji została zrealizowana dzięki zdywersyfikowanej strukturze finansowania, obejmującej m.in. środki własne Grupy i akcjonariusza oraz refinansowanie części zobowiązań, podano.

„Terminowy wykup lutowej serii obligacji jest kolejnym dowodem naszej konsekwencji w realizacji zobowiązań wobec inwestorów oraz skutecznego zarządzania strukturą finansowania Grupy” – powiedział CEO Ghelamco Paul Gheysens, cytowany w komunikacie.

Spółka podała też, że Sobieski Towers, wchodzącą w skład grupy kapitałowej do której należy Ghelamco, wyemitowała dziś obligacje ST1 o łącznej wartości nominalnej i łącznej cenie emisyjnej 134,36 mln zł oraz obligacje ST2 o łącznej wartości nominalnej i łącznej cenie emisyjnej 95,03 mln zł, z dniem wykupu 28 lutego 2027 r. dla obligacji ST1 oraz 3 lutego 2032 r. dla ST2.

Ghelamco Poland działa na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Przez ok. 30 lat, jako inwestor, deweloper i generalny wykonawca, firma ugruntowała swoją wiodącą pozycję na polskim rynku dostarczając 1,1 mln m2 powierzchni biurowej, mieszkaniowej, handlowej i magazynowej.

Źródło: ISBnews