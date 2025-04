Grupa CTP oddała do użytkowania 361 tys. m2 powierzchni logistyczno-przemysłowych w Polsce w 2024 r., podała spółka. Na koniec roku miała w kraju 222 tys. m2 w budowie.

„W okresie od stycznia do grudnia ubiegłego roku Grupa CTP dostarczyła na rynek 1 286 000 m2, z czego 92% tej powierzchni było skomercjalizowane w momencie jej ukończenia. Tym samym portfel nieruchomości urósł o blisko 13% r/r i o 127% od marca 2021. W Polsce tylko w 2024 oddano do użytkowania 360 974 m2, a sieć lokalnych parków logistyczno-przemysłowych liczy obecnie 19 inwestycji na różnych etapach realizacji. Dwa z nich – CTPark Warsaw West i CTP Warsaw South – należą do grona 20 największych nieruchomości Grupy” – czytamy w komunikacie.

„Od początku ekspansji w Polsce wybudowaliśmy 780 tys. m2 hal produkcyjno-magazynowych. Jesteśmy obecni w ośmiu województwach, a nasza aktywność koncentruje się między innymi w rejonie aglomeracji warszawskiej, gdzie aktualnie realizujemy siedem parków biznesowych o łącznej docelowej powierzchni najmu ponad 840 000 m2. W III kwartale uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie 169 000 m2 powierzchni w CTPark Warsaw West. Z kolei na koniec grudnia w budowie w całym kraju mieliśmy 221 864 m2, a kolejne projekty – między innymi w powiecie poznańskim – już szykujemy do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego” – doda dyrektor zarządzający w CTP Polska Piotr Flugel, cytowany w materiale.

Dla porównania w ramach Grupy w realizacji znajduje się obecnie 1,8 mln m2, a bank ziemi wynosi 26,4 mln. W Polsce w ubiegłym roku dokonano transakcji zakupu ponad 850 tys. m2 nowych gruntów. Część tych akwizycji miała na celu uruchomienie zupełnie nowych projektów, między innymi w podwarszawskich Jankach i Nowym Koniku, a część była związana z rozwojem istniejącego portfolio. Podobny trend widać w skali Grupy – 80% hal w budowie powstaje na terenach już rozwijanych parków, podano także.

Z kolei analizując strukturę popytu według branż, największy udział miały firmy 3PL (oferujące swoje rozwiązania logistyczne na potrzeby innych podmiotów) – 30% Na kolejnych miejscach są produkcja (21%) i automotive (16%). Te sektory dominują też w Polsce – rynku, na którym w okresie styczeń-grudzień CTP skomercjalizowało 308 975 m2 – to 14%% łącznego wolumenu najmu w Grupie.

„W Polsce deweloper postawił też na mocną dywersyfikację formatów. Obecnie realizuje zarówno wielkopowierzchniowe hale – CTSpace, jak i mniejsze moduły, czyli CTBox i CTFlex przeznaczone dla firm z sektora MŚP, które coraz częściej poszukują elastycznych rozwiązań. W najbliższych miesiącach planuje dalszy rozwój oferty i budowę inwestycji łączących różne typy powierzchni” – czytamy dalej.

CTP jest największym w Europie kontynentalnej, pod względem powierzchni najmu brutto, właścicielem, deweloperem oraz zarządcą nieruchomości logistycznych i przemysłowych notowanym na giełdzie.

Źródło: ISBnews