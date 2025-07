Grupa TAG podpisała ponad 1 080 umów przedwstępnych i deweloperskich w I poł. 2025 r. oraz dodatkowo około 160 umów rezerwacyjnych, które pozostały do sfinalizowania jako deweloperskie wkrótce, podała spółka. Grupa podtrzymała też plany, według których w całym 2025 r. celuje w sprzedaż na poziomie 2 800 mieszkań oraz zwiększenie portfela lokali na wynajem do ponad 3600 lokali.

„W pierwszym półroczu 2025 roku Grupa TAG podpisała ponad 1 080 umów przedwstępnych i deweloperskich oraz dodatkowo około 160 umów rezerwacyjnych, które pozostały do sfinalizowania jako deweloperskie wkrótce. Robyg podpisał około 960 umów przedwstępnych i deweloperskich oraz około 160 umów rezerwacyjnych, które pozostały do sfinalizowania jako deweloperskie wkrótce. Grupa TAG w I poł. 2025 zrealizowała i rozpoznała w przychodach ponad 640 lokali, 516 lokali zostało przekazanych klientom, a ponad 130 lokali wprowadzono na wynajem” – czytamy w komunikacie.

Robyg zrealizował i przekazał klientom ponad 460 lokali. Łącznie w I poł. 2025 Grupa TAG w Polsce miała w budowie ponad 7 400 mieszkań i lokali komercyjnych. Portfolio mieszkań na wynajem Grupy wyniosło 3 350 lokali. Aktualnie w ofercie Robyg ma blisko 1 950 lokali, wskazano w informacji.

„W 2025 roku Grupa planuje sprzedaż na poziomie 2800 mieszkań oraz zwiększenie portfela lokali na wynajem do ponad 3600 lokali. Do 2028 roku Grupa TAG planuje osiągnąć w Polsce poziom 10 000 lokali w ofercie na wynajem. Ponadto Grupa rozbudowuje bank ziemi, który obejmuje potencjał budowy około 28.000 lokali w całej Polsce i szuka możliwości inwestycyjnych w nowe grunty” – czytamy dalej.

Jak ocenia przewodniczący rady nadzorczej Robyg i Vantage Oscar Kazanelson, I półrocze 2025 r. pokazuje optymistyczne trendy na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

„Ostatnie obniżki stóp procentowych mają duże znaczenie – to ważny sygnałem dla rynku, że trend kosztów finansowania może się odwracać lub stabilizować. Choć sama zmiana nie była duża i nie przełożyła się jeszcze na drastyczny spadek kosztu kredytu, to z perspektywy klientów istotne było to, że kierunek został jasno zarysowany. Wzrosło poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności, co od razu wpłynęło na wzrost aktywności zakupowej. Wzrosła też wyraźnie zdolność kredytowa klientów – co ma kluczowe znaczenie dla decyzji zakupowych. W ROBYG zauważyliśmy już pewne ożywienie. Klienci częściej wracają do rozmów, które wcześniej wstrzymali z powodu niepewności finansowej. Dodatkowo rośnie zainteresowanie ofertą w przedziale cenowym odpowiadającym nowej, odświeżonej zdolności kredytowej” – powiedział Kazanelson, cytowany w komunikacie.

„Widzimy też wzrost aktywności nie tylko po stronie klientów indywidualnych, ale również inwestorów – szczególnie tych poszukujących bezpiecznych form lokowania kapitału w mieszkaniach na wynajem. Rynek mieszkaniowy znów zaczyna być postrzegany jako stabilna przystań w czasach inflacyjnej niepewności. To ożywienie traktujemy z ostrożnym optymizmem. Popyt powoli się odbudowuje, ale tempo tego procesu będzie zależne od dalszej polityki monetarnej oraz ogólnej sytuacji makroekonomicznej” – dodał.

Grupa Robyg buduje i sprzedaje mieszkania, a także realizuje generalne wykonawstwo inwestycji Robyg oraz Vantage Development. Spółka Vantage Development pod marką Vantage Rent prowadzi działalność wyłącznie w segmencie PRS – czyli mieszkań na wynajem. Każda ze spółek jest finansowana niezależnie.

Źródło: ISBnews