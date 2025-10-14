Grupa TAG podpisała 1900 umów przedwstępnych i deweloperskich sprzedaży mieszkań w okresie I-III kw. br. oraz dodatkowo 290 umów rezerwacyjnych, które pozostały do sfinalizowania wkrótce, podała spółka. W tym Robyg podpisał ponad 1730 umów przedwstępnych i deweloperskich oraz ponad 280 umów rezerwacyjnych. Grupa TAG podtrzymała też plany, według których w całym 2025 r. celuje w sprzedaż ok. 2800 mieszkań.

„Na koniec trzeciego kwartału 2025 roku Grupa TAG podpisała 1900 umów przedwstępnych i deweloperskich oraz dodatkowo 290 umów rezerwacyjnych, które pozostały do sfinalizowania jako deweloperskie wkrótce. Robyg podpisał ponad 1730 umów przedwstępnych i deweloperskich oraz ponad 280 umów rezerwacyjnych, które pozostały do sfinalizowania jako deweloperskie wkrótce. Grupa TAG zrealizowała i rozpoznała w przychodach ponad 1190 lokali, ponad 1060 lokali zostało przekazanych klientom, a ponad 130 lokali wprowadzono na wynajem. Robyg zrealizował i przekazał klientom 800 lokali. W 2025 roku Grupa TAG w Polsce planuje sprzedaż na poziomie 2800 mieszkań. Do 2028 roku Grupa TAG planuje osiągnąć poziom 10 000 lokali w ofercie na wynajem w Polsce” – czytamy w komunikacie.

Ponadto Robyg konsekwentnie powiększa swój bank ziemi, który obejmuje ponad 21 500 lokali w całej Polsce. Robyg aktywnie poszukuje również nowych terenów inwestycyjnych.

„W trzecim kwartale 2025 roku Robyg sprzedał aż o 40% mieszkań więcej niż w drugim. To pokazuje potencjał na cały rok. Rynek pozostaje aktywny, a zapotrzebowanie na nowe mieszkania – szczególnie w dużych miastach – nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, m.in. z uwagi na silne potrzeby mieszkaniowe, migracje wewnętrzne oraz rosnące znaczenie najmu. Podchodzimy do tej sytuacji w sposób strategiczny, ale nie zwalniamy tempa. Utrzymujemy wysoką dynamikę sprzedaży oraz aktywnie wprowadzamy nowe projekty do oferty – zarówno w największych aglomeracjach, jak i na rynkach rozwijających się. […] Nasza strategia zakłada dalszy rozwój – zarówno w segmencie mieszkań na sprzedaż, jak i w modelu PRS, co pozwala nam elastycznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynkowe. Patrzymy z optymizmem na rok 2025 i kolejne lata. Spodziewamy się, że wraz z dalszą stabilizacją stóp procentowych i większą dostępnością kredytów mieszkaniowych popyt pozostanie silny. Jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego działania – mamy zabezpieczony bank ziemi, gotowe projekty i zespół z dużym doświadczeniem” – wskazał Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Robyg i Vantage.

Grupa Robyg buduje i sprzedaje mieszkania, a także realizuje generalne wykonawstwo inwestycji Robyg oraz Vantage Development. Spółka Vantage Development pod marką Vantage Rent prowadzi działalność wyłącznie w segmencie PRS – czyli mieszkań na wynajem. Każda ze spółek jest finansowana niezależnie.

