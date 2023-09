Inpro odnotowało 13,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 2,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 23,65 mln zł wobec 7,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 104,53 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 48,53 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 17,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 8,51 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 156,33 mln zł w porównaniu z 106,67 mln zł rok wcześniej.

„Przychód ze sprzedaży wygenerowany przez Grupę Inpro w okresie styczeń – czerwiec 2023 roku był 47% wyższy niż w pierwszym półroczu roku 2022 (156,3 mln zł w odniesieniu do 106,7 mln zł). Całkowite dochody zrealizowane w I połowie roku wyniosły 21,8 mln zł, co stanowi wzrost o 64% w porównaniu do roku ubiegłego. Grupa kapitałowa Inpro SA przekazała w pierwszym półroczu br. łącznie 286 lokali i było to o 65% więcej niż w I półroczu 2022 roku, kiedy to Grupa wydała 173 mieszkań” – czytamy w raporcie.

W okresie sprawozdawczym Grupa uzyskała pozwolenie na użytkowanie dla: osiedla Leszczynowy Park budynek 2 (50 lokali), osiedla #Na Swoim budynek 1 (72 lokale) oraz budynku A biurowca Matarnia Office Park, wybudowanych przez spółkę Domesta, podano także.

„Zdecydowana większość obrotów Spółek Inpro SA i Domesta Sp. z o.o. przypadać będzie na drugą połowę roku 2023. Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, do końca 2023 r. zrealizowane zostaną następujące projekty (łącznie od początku roku 591 lokali):

Osiedle Urzeka budynki 1, 2 (XI’2023),

Osiedle Koncept etap II budynki CD (IX’2023),

Osiedle Optima etap VI domy wielorodzinne NO (X’2023),

Osiedle RYTM (X’2023),

Apartamenty w Mikołajkach (X’2023).

Dla porównania w 2022 roku Grupa w całym roku oddała do użytkowania łącznie 932 lokale” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 16,03 mln zł wobec 6,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma deweloperska Inpro jest notowana na GPW od 2011 r. W 2022 roku sprzedała 420 lokali.

Źródło: ISBnews