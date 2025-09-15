Inpro odnotowało 14,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 5,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 26,26 mln zł wobec 7,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,68 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 48,52 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 r. spółka miała 20,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 14,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 172,98 mln zł w porównaniu z 136,92 mln zł rok wcześniej.

„Wygenerowany przez Grupę Inpro przychód za okres styczeń – czerwiec 2025 roku był 26% lepszy niż w pierwszym półroczu roku 2024 (173 mln zł w odniesieniu do 136,9 mln zł). Całkowite dochody zrealizowane w I połowie roku wyniosły 25,6 mln zł, co stanowi wzrost o 71% w porównaniu do roku ubiegłego. Grupa kapitałowa Inpro SA przekazała w pierwszym półroczu br. łącznie 284 lokali i było to o 33% więcej niż w I półroczu 2024 roku, kiedy to Grupa wydała 213 mieszkań. W okresie sprawozdawczym Grupa zakończyła budowę budynku 4 na osiedlu Urzeka, budynku 3 na osiedlu Nowe Południe oraz budynków A-D na osiedlu Polana Kampinoska” – czytamy w raporcie.

„Większość obrotów spółek Inpro i Domesta przypadać będzie na drugą połowę roku 2025. Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, do końca 2025 r. zrealizowane zostaną następujące projekty (łącznie w roku 703 lokale): Osiedle Remedium budynek 1 (IX’2025), Osiedle Urzeka budynek 5 (XII’2025), Osiedle Leszczynowy Park budynek 6 (VII’2025-zrealizowano), Osiedle Nowe Południe budynek 4 (XI’2025), Osiedle Optima etap VIII (X’2025), Osiedle Atut III (X’2025), Osiedle FORMA I (X’2025)” – podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 18,18 mln zł wobec 21,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma deweloperska Inpro jest notowana na GPW od 2011 r. W 2024 roku sprzedała 587 lokali.

Źródło: ISBnews