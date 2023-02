Na polskim rynku biurowym spodziewane jest lekkie obniżenie popytu w 2023 r., poinformował head of office leasing and tenant representation w firmie JLL Tomasz Czuba. Pomimo tego poziom pustostanów w Warszawie spadnie – do ok. 8%, ze względu na obniżoną aktywność deweloperską. W miastach regionalnych, gdzie nowa podaż jest „rozkręcona” w tym roku nie ma jeszcze szansy na spadek pustostanów.

„Zarówno w Warszawie, jak i w miastach regionalnych, spodziewamy się lekkiego obniżenia popytu ze względu na spowolnienie gospodarcze jak również zmniejszanie zapotrzebowania na biura, jeśli chodzi o ich wielkość. Od strony podażowej widzimy jednak zdecydowany spadek aktywności deweloperskiej co w Warszawie doprowadzi w 2023 do spadku poziomu pustostanów do ok. 8%. Za tym pójdą podwyżki czynszów, które wzrosną nie tylko z uwagi na ograniczoną podaż ale też z powodu rosnących kosztów wykończenia powierzchni. Szacujemy że wzrost czynszów na warszawskim rynku wyniesie 9-15% w najbliższych 24 miesiącach” – powiedział Czuba, cytowany w komunikacie.

„Na rynkach regionalnych sytuacja jest nieco odmienna. Pomimo nadal mocnego popytu podaż jest dość rozkręcona i w związku z tym w 2023 roku nie ma jeszcze szansy na spadek poziomu pustostanów. Na tych rynkach szczególne znaczenie ma sektor nowoczesnych usług, w którym obserwujemy też wejścia nowych podmiotów na polski rynek. Zatrudnienie w tym sektorze ma wzrosnąć o 8% w tym roku” – dodał.

JLL zwraca uwagę, że przez ostatnie lata czynsze w Europie były w trendzie wzrostowym – m.in. w Berlinie, gdzie od ostatniego momentu szczytowego urosły one o 80%. Nie miało to jednak miejsca w Warszawie, ze względu na bardzo znaczącą liczbę inwestycji biurowych realizowanych na zasadach spekulacyjnych. IV kwartał ub.r. przyniósł więc w stolicy lekki wzrost stawek czynszu – w Centrum wyniósł on 26 euro/ m2/ mies. (+2 euro r/r) oraz 15,5 euro/ m2 / mies. (+ 1 euro r/r) poza Centrum. W miastach regionalnych czynsze wynoszą między 11 a 16 euro/ m2, a dynamika ich wzrostu jest dużo niższa niż w stolicy.

„Z całą pewnością 2023 rok będzie czasem optymalizacji na rynku nieruchomości biurowych pod wieloma względami, a rosnącym zainteresowaniem będą się cieszyć te biura, która mogą zaoferować najemcy elastyczne dostosowanie wynajmowanej powierzchni zarówno do potrzeb jego samego, jak i jego pracowników. Wzrośnie również poziom zainteresowania rozwiązaniami technologicznymi, pozwalającymi na zmniejszenie opłat eksploatacyjnych i zużycia mediów” – podsumował Czuba.

Źródło: ISBnews