Konsorcjum w składzie: Unibep (lider), Tytan Systemy Bezpieczeństwa oraz Elnet (partnerzy) zawarło umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Olsztynie na „Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla – budowa infrastruktury stacjonarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – postępowanie nr 87/RB”, podała spółka. Wynagrodzenie konsorcjum wynosi ok. 92 mln zł brutto, tj. ok. 74,8 mln zł netto, z czego udział przypadający Unibepowi to ok. 54 mln zł netto. Termin na wykonanie prac projektowych wynosi 210 dni od dnia podpisania umowy, natomiast zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano w II kwartale 2027 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,6 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews