Konsorcjum w składzie Unibep (lider konsorcjum) oraz Tytan Systemy Bezpieczeństwa (partner konsorcjum) zawarło umowę na realizację zadania pn. „Budowa zespołu budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Węgorzewie”, podał Unibep. Wartość umowy to 128,9 mln zł netto.

Zamawiającym jest Skarb Państwa – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, zaznaczono.



„Wynagrodzenie konsorcjum z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 128,9 mln zł netto, co stanowi ok. 158,5 mln zł brutto, z czego kwota przypadająca emitentowi wynosi ok. 97,1 mln zł netto, co stanowi ok. 119,5 mln zł brutto” – czytamy w komunikacie.



Termin realizacji inwestycji wynosi 560 dni od dnia zawarcia umowy.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews