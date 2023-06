Konsorcjum w składzie: DPZ (lider) i Unihouse zawarło umowę na wykonanie w technologii modułowej domu seniora w miejscowości Detmold w Niemczech, podał Unibep. Zamawiającym jest L&L Immo Invest GmbH z siedzibą w Padeborn. Szacunkowe wynagrodzenie konsorcjum z tytułu realizacji umowy wynosi 4,32 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 19,4 mln zł netto, z czego wynagrodzenie przypadające Unihouse to ok. 4 mln euro netto, tj. ok. 18 mln zł netto. Rozpoczęcie produkcji planowane jest w III kwartale 2023 r., a zakończenie Inwestycji w I kwartale 2024 r.

Unibep działa w różnych segmentach branży budowlanej. Jest generalnym wykonawcą w Polsce, mającym silną pozycję jako realizator osiedli mieszkaniowych i obiektów kubaturowych oraz pracującym w segmencie energetyczno-przemysłowym. Od lat spółka posiada w Polsce fabrykę domów modułowych (sprzedaje je głównie na rynek i niemiecki i do krajów skandynawskich), działa w infrastrukturze (buduje drogi oraz mosty, wiadukty oraz inne obiekty inżynierskie) głównie na terenie Polski północno-wschodniej. Spółka – poprzez Unidevelopment – prowadzi także działalność deweloperską w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Trójmieście. Unibep jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 258 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews