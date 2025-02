Kram Investment chce rozpocząć budowę trzech parków handlowych w 2025 r., podała spółka. Pierwszym z nich będzie park handlowy w miejscowości Bratian (woj. warmińsko-mazurskie), którego budowa rozpocznie się w I poł. 2025 r., a budowa kolejnych dwóch inwestycji, które będą zlokalizowane w woj. warmińsko-mazurskim i mazowieckim, ruszy w II poł. br., podano.

Retail Park Bratian powstanie 4 km od centrum Nowego Miasta Lubawskiego, w pobliżu drogi krajowej nr 15 (Olsztyn-Toruń). Inwestycja będzie sąsiadować z popularnymi sieciami handlowymi, takimi jak Biedronka i Dino, a na jej terenie znajdzie się m.in. restauracja McDonald’s, której budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. Planowana powierzchnia Retail Park Bratian to 3950 m2 GLA, z opcją dalszej rozbudowy o kolejny etap 7000 m2 GLA. Projekt jest już w większości skomercjalizowany, a Grupa posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Podpisano także przedwstępną umowę notarialną na zakup działki, podano.

„To pierwszy krok w kierunku realizacji naszej strategii, zakładającej dynamiczny rozwój w lokalizacjach o wysokim potencjale. Widzimy ogromne możliwości w mniejszych miastach, gdzie nowoczesne parki handlowe stanowią odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności” – powiedział dyrektor ds. rozwoju biznesu Kram Investment Andrzej Krauze, cytowany w komunikacie.

Dwa kolejne parki handlowe są obecnie w fazie przygotowań, a ich budowa ma rozpocząć się w drugiej połowie roku, przekazano także.

Planowane inwestycje to parki handlowe typu convenience, a Grupa Kram Investment w przyszłości chce budować również większe, ekologiczne obiekty handlowo-usługowo-rozrywkowe, wskazano w materiale.

Według raportu Cushman & Wakefield, na który powołuje się spółka, w 2024 roku w Polsce oddano do użytku 530 tys. m2 nowoczesnej powierzchni handlowej, co stanowi najlepszy wynik od 2015 roku. Obecnie w budowie znajduje się 375 tys. m2 powierzchni handlowej, z czego 243 tys. m2 zlokalizowane są w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców. Dodatkowo, od 2020 roku rośnie popularność parków handlowych, co może być odpowiedzią na zmieniające się preferencje klientów. W 2024 roku ten format dominował, a prognozy wskazują, że również w 2025 roku większość nowo powstających obiektów handlowych będzie miała formę parków handlowych.

Kram Investment to firma deweloperska, specjalizująca się w nieruchomościach komercyjnych. Inwestycje realizuje w modelu „buduj-wynajmij-sprzedaj”, koncentrując się na tworzeniu nowoczesnych parków handlowych.

Źródło: ISBnews