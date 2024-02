Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w styczniu br. spadła o 22,7% r/r do 14 762, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 28,9%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 8 307 mieszkań, co oznacza spadek o 25,1% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 38,7%, podał również GUS.

„Według wstępnych danych, w styczniu 2024 roku oddano do użytkowania 14,8 tys. mieszkań, tj. 22,7% mniej niż w analogicznym miesiącu 2023 roku. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 8,3 tys. mieszkań – o 25,1% mniej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni – 6,1 tys. mieszkań, tj. o 22,1% mniej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,3% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej oraz społecznej czynszowej oddano do użytkowania łącznie 0,4 tys. mieszkań (wobec 0,2 tys. przed rokiem)” – czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa tych nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 1,4 mln m2, czyli o 21,0% mniej niż przed rokiem, a jej przeciętna wartość dla 1 mieszkania ukształtowała się na poziomie 95,6 m2, podał też Urząd.

Źródło: ISBnews