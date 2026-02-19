Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w styczniu spadła o 8% r/r do 14 674, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczba mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem oddanych do użytkowania w styczniu wyniosła 8609, co oznacza spadek o 11,4% r/r, podał również GUS.

„Według wstępnych danych w styczniu 2026 roku oddano do użytkowania 14,7 tys. mieszkań, tj. o 8% mniej niż w analogicznym okresie 2025 r. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 8,6 tys. mieszkań – o 11,4% mniej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni – 5,7 tys. mieszkań, tj. o 1% więcej. W ramach tych dwóch form budownictwa oddano 97,6% ogółu nowych mieszkań. W pozostałych formach przekazano do użytkowania łącznie 350 mieszkań (w ubiegłym roku 575)” – czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 1,4 mln m2, czyli o 4,1% mniej niż przed rokiem. Przeciętna wielkość dla 1 mieszkania osiągnęła poziom 93 m2, podał również GUS.

GUS wskazał także, że w styczniu 2026 roku rozpoczęto budowę 12,3 tys. mieszkań, tj. o 28,6% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy przystąpili do budowy 8,9 tys. mieszkań (o 29,6% mniej niż rok wcześniej), a inwestorzy indywidualni – 2,9 tys. (o 30,6% mniej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 95,6% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 541 mieszkań (468 w roku poprzednim).

Szacuje się, że na koniec stycznia 2026 r. w budowie pozostawało 835,9 tys. mieszkań, tj. podobnie jak na koniec analogicznego miesiąca 2025 r.

GUS podał również, że w styczniu 2026 roku wydano pozwolenia na budowę 17,6 tys. mieszkań, tj. o 12,3% mniej niż przed rokiem, w tym dla deweloperów 11,7 tys. (spadek o 14% w skali roku), a dla inwestorów indywidualnych – 5,8 tys. (wzrost o 5,1%). Łącznie dla wymienionych obu form budownictwa wydano pozwolenia na budowę 99,3% ogółu lokali mieszkalnych. W pozostałych formach budownictwa wydano pozwolenia na budowę 122 mieszkań (w ubiegłym roku 969).

Źródło: ISBnews