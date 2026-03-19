Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w lutym wzrosła o 0,9% r/r do 14 629, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczba mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem oddanych do użytkowania w lutym wyniosła 8501, co oznacza spadek o 1,4% r/r i spadek o 1,3% m/m, podał również GUS.

„Według wstępnych danych w okresie styczeń-luty 2026 roku oddano do użytkowania 29,3 tys. mieszkań, tj. o 3,7% mniej niż w analogicznym okresie 2025 r. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 17,1 tys. mieszkań – o 6,7% mniej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni – 11,6 tys. mieszkań, tj. o 3,5% więcej. W ramach tych dwóch form budownictwa oddano 98% ogółu nowych mieszkań. W pozostałych formach przekazano do użytkowania łącznie 590 mieszkań (w ubiegłym roku 893)” – czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 2,7 mln m2, czyli o 1,2% mniej niż przed rokiem. Przeciętna wielkość dla 1 mieszkania osiągnęła poziom 93,2 m2, podał również GUS.

GUS wskazał także, że w lutym 2026 roku rozpoczęto budowę 14 127 mieszkań, tj. o 14,8% mniej niż przed rokiem i o 14,8% więcej niż przed miesiącem. Deweloperzy przystąpili do budowy 9647 mieszkań (o 11,7% mniej niż rok wcześniej i o 8,5% więcej niż miesiąc wcześniej).

W okresie styczeń-luty 2026 roku rozpoczęto budowę 26,4 tys. mieszkań, tj. o 21,8% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy przystąpili do budowy 18,5 tys. mieszkań (o 21,3% mniej niż rok wcześniej), a inwestorzy indywidualni – 6,9 tys. (o 27,9% mniej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 96,4% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 960 mieszkań (655 w roku poprzednim).

Szacuje się, że na koniec lutego 2026 r. w budowie pozostawało 835,9 tys. mieszkań, tj. o 0,3% mniej niż na koniec analogicznego miesiąca 2025 r.

GUS podał również, że w lutym 2026 roku wydano pozwolenia na budowę 22 686 mieszkań, tj. o 12,4% więcej niż przed rokiem i o 28,7% więcej niż przed miesiącem.

Budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali 15 720 pozwoleń w lutym, o 16,1% więcej r/r i o 34,6% więcej niż miesiąc wcześniej.

„W okresie styczeń-luty 2026 roku wydano pozwolenia na budowę 40,3 tys. mieszkań, tj. o 0,1% więcej niż przed rokiem, w tym dla deweloperów 27,4 tys. (wzrost o 1,0% w skali roku), a dla inwestorów indywidualnych – 12,3 tys. (wzrost o 10,6%). Łącznie dla wymienionych obu form budownictwa wydano pozwolenia na budowę 98,6% ogółu lokali mieszkalnych. W pozostałych formach budownictwa wydano pozwolenia na budowę 575 mieszkań (w ubiegłym roku 2002)” – czytamy także w materiale.

Źródło: ISBnews