Lokum Deweloper uzupełnił ofertę IV etapu inwestycji Lokum Porto we Wrocławiu o 28 apartamentów, które powstaną w dwóch budynkach. Budynki O i P, uzupełniające IV etap inwestycji Lokum Porto, będą odznaczały się niewielką liczbą lokali oraz dużymi metrażami – w budynku O powstanie 8 apartamentów liczących od 71 do 101 m2, a w budynku P wybudowanych zostanie 20 lokali o powierzchniach od około 38 do niemal 150 m2, podała spółka.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2022 r. sprzedała 435 lokali.

Źródło: ISBnews