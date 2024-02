Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 84 mieszkania w ramach inwestycji Lokum Porto we Wrocławiu, podała spółka. Znalazły się wśród nich zarówno kawalerki od ok. 32 m2, jak i 2-, 3-, 4- i 5-pokojowe mieszkania o metrażach do ok. 120 m2. Budowa ma zostać zakończona w IV kwartale 2025 r.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2022 r. sprzedała 435 lokali.

Źródło: ISBnews