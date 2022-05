Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 75 lokali w ramach III etapu inwestycji Lokum Verde powstającej na Zakrzowie we Wrocławiu, podała spółka.

„Osiedle Lokum Verde realizowane jest w zielonej, wyjątkowo malowniczej okolicy, przy ulicach Odolanowskiej i Stoczniowej we Wrocławiu. Do tej pory deweloper wprowadził do sprzedaży 246 lokali w etapach I-II, a teraz poszerza ofertę o kolejne 75 komfortowych mieszkań o metrażach od około 30 do ponad 70 m2” – czytamy w komunikacie.

W III etapie inwestycji znajdą się kawalerki, mieszkania 2-pokojowe, oraz 3- i 4-pokojowe lokale.

„Inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Otrzymujemy sporą liczbę zapytań dotyczących pojawienia się w sprzedaży mieszkań z kolejnego etapu osiedla. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nabywców wprowadzamy do oferty budynek 7 z III etapu, w którym znaleźć będzie można lokale o zróżnicowanych układach i metrażach. Przekazanie kluczy mieszkańcom tej części osiedla zaplanowane jest na III kwartał 2023 roku” – powiedział dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper Michał Witkowski, cytowany w komunikacie.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2021 r. sprzedała 744 lokale.

Źródło: ISBnews