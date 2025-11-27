LPP Logistics z Grupy LPP podpisało umowę najmu powierzchni w CTPark Bucharest West na potrzeby nowego Centrum Dystrybucyjnego w Rumunii, podała spółka. Strategiczna lokalizacja pod Bukaresztem i zastosowanie nowoczesnych technologii magazynowych wzmocnią obsługę salonów Grupy LPP w Rumunii, Bułgarii oraz Grecji, a w przyszłości także w innych krajach Europy Południowo-Wschodniej. Nowe centrum będzie kluczowym elementem w dalszej ekspansji Grupy, szczególnie w kontekście rozwoju marki Sinsay w tym regionie.

„Nasze inwestycje magazynowe są ściśle skorelowane z planami rozwoju Grupy LPP. Po wyłączeniu z użytkowania pierwszego zagranicznego obiektu tego typu, priorytetem stało się zapewnienie ciągłości operacyjnej w Europie Południowo-Wschodniej. Dzięki zwinności operacyjnej i możliwości tymczasowego przeniesienia procesów do innych magazynów w Europie udało się utrzymać płynność zaopatrzenia dla kilkuset salonów w regionie i magazynów e-commerce. Mając jednak na uwadze długofalową stabilność i efektywność naszej sieci dystrybucji, ponowne uruchomienie obiektu w Rumunii stało się koniecznością. Nowe centrum nie tylko usprawni obsługę lokalnych rynków, ale będzie też kluczowym elementem ambitnego planu ekspansji Sinsay w regionie” – powiedział prezes LPP Logistics Sebastian Sołtys, cytowany w komunikacie.

Po niedawnym pożarze działającego dotychczas na rynku rumuńskim centrum dystrybucyjnego priorytetem dla polskiego operatora było podjęcie szybkich działań w celu zapewnienia ciągłości operacyjnej i niezakłóconych dostaw do sklepów i magazynów e-commerce. Kluczowe było nie tylko tempo samego procesu, ale również odpowiednia lokalizacja. Podpisana właśnie długoterminowa umowa najmu nowego obiektu o powierzchni blisko 60 tys. m2, w bezpośrednim sąsiedztwie uruchomionego w październiku br. fulfillment center, ma istotne znaczenie dla efektywnego funkcjonowania całej sieci logistycznej, podkreślono.

Sprawną realizację operacji logistycznych w nowym obiekcie zapewnią nowoczesne technologie, w tym systemy automatycznego przyjęcia towaru, sorter o wydajności ponad 8 tys. sztuk na godzinę czy zintegrowany system automatycznych przenośników o łącznej długości 1,3 km. Dzięki tym rozwiązaniom możliwa będzie efektywna wysyłka do 6,5 mln sztuk odzieży tygodniowo. Spółka zakłada możliwość rozbudowy obiektu w kolejnych latach, w odpowiedzi na dalszy wzrost wolumenów i rozwój sprzedaży marek Grupy LPP w regionie.

Pierwsza część centrum zostanie oddana do użytku pod koniec I kwartału 2026 r., a wysyłka zamówień do sklepów stacjonarnych ruszy już w czerwcu. Nowe centrum dystrybucyjne w CTPark Bucharest West będzie dziesiątym obiektem w całym portfolio LPP Logistics. W przyszłym roku całkowite nakłady LPP na logistykę mogą sięgnąć 1 mld zł, co podkreśla znaczenie inwestycji w rozwoju łańcucha dostaw i zwiększaniu efektywności operacyjnych Grupy.

LPP Logistics jest operatorem logistycznym zarządzającym siecią zaopatrzenia i dystrybucji Grupy LPP obejmującą centra dystrybucyjne i magazyny typu fulfillment center o łącznej powierzchni ponad 600 tys. m2.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2024 (luty 2024 – styczeń 2025) spółka miała 20,2 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews