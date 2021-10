LPP zakłada, że nowy Fulfillment Center w Pruszczu Gdańskim o łącznej powierzchni 64 tys. m2 ma osiągnąć pełną funkcjonalność w kwietniu 2022 r. Nowe magazyny pozwolą na zwiększenie wydajność logistyki firmy m.in. w Polsce, krajach bałtyckich i na Ukrainie, podała spółka. Powierzchnia przeznaczona do obsługi sklepów internetowych LPP zwiększy się o ponad 30%, dodano.

Podpisana umowa z Panattoni obejmuje wynajem dwóch połączonych hal magazynowych w Panattoni Park Tricity South II, który jest usytuowany w pobliżu autostrady A1, a także kluczowych dróg krajowych (S6 i S7). Pierwsza z nich, zajmująca 12 tys. m2, funkcjonuje już od lipca br. i jest przeznaczona do obsługi zwrotów. Z kolei uruchomienie drugiej hali, dedykowanej wysyłce zamówień internetowych na powierzchni 49 tys. m2 i ponad 2 tys. m2 przestrzeni biurowej, planowane jest w kwietniu 2022 r. W tym terminie magazyn ma osiągnąć pełną funkcjonalność i rozpocząć kompletowanie wysyłek, podano w komunikacie.

„Zgodnie z przewidywaniami, sprzedaż internetowa naszych marek rośnie w tempie dwucyfrowym i nic nie wskazuje na to, by ten trend uległ znaczącym zmianom. Działając na ponad 30 rynkach online widzimy też, że wydajność logistyki staje się kluczowym elementem budowania przewagi sprzedażowej. Biorąc pod uwagę ostatnie lata, ale również prognozy dla e-commerce, rozbudowa sieci Fulfillment Centers, zlokalizowanych jak najbliżej klienta, będzie determinować wyniki sprzedaży, ale też wpływać na optymalizację kosztów logistyki” – powiedział dyrektor ds. logistyki LPP Sebastian Sołtys, cytowany w komunikacie.

Od kwietnia 2022 r. w części dedykowanej wysyłkom e-commerce będą kompletowane zamówienia na rynek polski, litewski, łotewski, estoński i ukraiński. Magazyn pomieści maksymalnie ponad 6 mln sztuk produktów i będzie mógł realizować do 100 tys. zamówień dziennie. Z kolei uruchomiona już w lipcu br. hala zwrotów przystosowana jest do obsługi do 80 tys. paczek dziennie, co dzięki bliskości wysyłkowej części magazynu pozwoli na szybkie uzupełnianie stanu towarowego oferty sklepów internetowych.

Kompleks Panattoni Park Tricity South II, w którym zlokalizowany będzie magazyn LPP, został wyposażony m.in. w zaawansowany system BMS zarządzający w obiektach systemami automatycznego sterowania energią elektryczną, oświetleniem, wentylacją, ogrzewaniem, jak i w system ograniczający zużycie wody. Obiekt wynajmowany przez LPP będzie spełniał wymogi certyfikacji BREEAM, uwzgledniające wysokie standardy środowiskowe oraz rozwiązania podnoszące komfort pracy.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

Źródło: ISBnews