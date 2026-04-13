Marvipol Development zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 25,28 mln zł oraz części kapitału zapasowego w kwocie 20,95 mln zł na wypłatę dywidendy, podała spółka. Łącznie na wypłatę dywidendy zostanie przeznaczona kwota 46,23 mln zł, tj. 1,11 zł na jedną akcję.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych – w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka – w następstwie podziału Marvipol S.A. – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

