Marvipol Development sprzedał 98 mieszkań i lokali usługowych oraz wydał 302 lokale w III kwartale br., podała spółka.

Wartość sprzedanych mieszkań i lokali usługowych w III kwartale wyniosła 76,6 mln zł, a wartość wydanych mieszkań i lokali usługowych – 193 mln zł, wskazano w komunikacie.

Narastająco po 9 miesiącach br. spółka sprzedała 266, a przekazała 570 lokali. Wartość sprzedanych lokali wyniosła w tym okresie 210,7 mln zł, a wydanych – 415,2 mln zł.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych – w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka – w następstwie podziału Marvipol S.A. – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

Źródło: ISBnews