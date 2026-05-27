Matexi Polska planuje przekazać około 300 lokali w tym roku oraz kontynuować rozwój oferty mieszkaniowej w Warszawie i Krakowie, podała spółka. W 2025 r. w ramach wszystkich projektów Matexi oddało klientom łącznie 439 mieszkań, czyli o około 55% więcej niż rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody spółki ze sprzedaży mieszkań w 2025 roku wyniosły 468,8 mln zł wobec 303,6 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 54,4% r/r. Grupa Matexi Polska osiągnęła 79,9 mln zł zysku netto (bez uwzględnienia wpływu reorganizacji) w porównaniu do 37 mln zł wypracowanych w 2024 roku, podano także w komunikacie.

„Osiągnięte wyniki potwierdzają skuteczność realizowanej strategii rozwoju oraz bardzo dobre przygotowanie organizacji do prowadzenia inwestycji w wymagającym otoczeniu rynkowym. Miniony rok był dla nas okresem kumulacji przekazań gotowych mieszkań, co bezpośrednio przełożyło się na istotny wzrost przychodów i poprawę rentowności. Kluczowe znaczenie miała terminowa realizacja wszystkich projektów zgodnie z przyjętymi harmonogramami oraz utrzymanie wysokiej dyscypliny finansowej. Dzięki temu weszliśmy w 2026 rok z bardzo dobrą kondycją finansową, stabilnym bankiem ziemi i przygotowanym portfelem nowych inwestycji, które będą wspierać dalszy dynamiczny rozwój grupy” – powiedziała dyrektorka finansowa, członkini zarządu Zofia Szymońska, cytowana w materiale.

W I kw. 2026 roku Grupa Matexi Polska przekazała klientom 27 gotowych mieszkań. Dysponuje obecnie bankiem ziemi umożliwiającym realizację ponad 3000 mieszkań.

„Grupa konsekwentnie rozwija także swoją ofertę mieszkaniową, koncentrując się przede wszystkim na lokalizacjach, w których posiada już ugruntowaną pozycję rynkową. W pierwszym kwartale br. wprowadziła do sprzedaży projekt Verdea Żoliborz, zlokalizowany przy ul. Przasnyskiej 6A w Warszawie. W siedmiokondygnacyjnym budynku zaplanowano 67 mieszkań, podziemny garaż z komórkami lokatorskimi i boksami rowerowymi oraz 7 lokali usługowych na parterze. Z kolei w połowie maja br. klientom zaprezentowana została unikalna inwestycja Apartamenty Józefińska 16 zlokalizowana w sercu krakowskiego Starego Podgórza. W butikowej rezydencji zaplanowano 45 mieszkań oraz 9 lokali usługowych na parterze. W tym roku deweloper planuje uruchomienie kolejnej inwestycji w Warszawie” – czytamy także.

Matexi to deweloper o belgijskim rodowodzie, w Polsce spółka jest obecna od 2010 r.

Źródło: ISBnews