Matexi Polska planuje uruchomić trzy nowe inwestycje obejmujące ponad 500 mieszkań w I kwartale przyszłego roku, poinformował ISBnews prezes Mirek Bednarek. Jednocześnie w I półroczu chce zakończyć rozmowy dotyczące projektu PRS, który znacząco zwiększy aktywność spółki w tym segmencie.

„Rok 2026 będzie dla nas kontynuacją strategii wzrostu i dywersyfikacji. Obecnie w sprzedaży mamy ponad pół tysiąca mieszkań w dziewięciu aktywnych projektach, a w I kwartale 2026 roku planujemy uruchomienie sprzedaży dwóch nowych inwestycji w Warszawie oraz jednej w Krakowie. Wybieramy lokalizacje, które mają potencjał długoterminowy, są dobrze skomunikowane, z dostępem do usług, terenów zielonych i przestrzeni publicznych, które możemy współtworzyć. Z perspektywy biznesowej będziemy koncentrować się na utrzymaniu wysokiej rentowności i dalszej poprawie efektywności operacyjnej” – powiedział ISBnews Bednarek.

Dodał, że w I półroczu Matexi Polska chce zakończyć rozmowy dotyczące projektu PRS, który znacząco zwiększy aktywność spółki w tym segmencie.

Obecny bank ziemi spółki obejmuje projekty na ok. 3 tys. mieszkań, co plasuje Matexi Polska w gronie najbardziej aktywnych deweloperów na rynku.

„Takie zabezpieczenie pozwala nam planować działalność z wyprzedzeniem, elastycznie reagować na koniunkturę i utrzymywać ciągłość projektową. Nie zwalniamy też tempa w zakresie nowych akwizycji. W minionym roku przeznaczyliśmy ponad 160 mln zł na zakup gruntów w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach, w tym na warszawskim Mokotowie, Woli oraz w krakowskim Podgórzu Duchackim” – wymienił prezes.

Obecnie spółka koncentruje się na dwóch kluczowych rynkach – warszawskim i krakowskim.

„Dobrze je znamy i widzimy w nich nadal duży potencjał. W pierwszych trzech kwartałach tego roku podpisaliśmy umowy deweloperskie na blisko 300 mieszkań. Rok 2025 zakończymy z wyższą liczbą przekazań lokali niż w roku poprzednim, co przełoży się na zauważalny wzrost przychodów. W perspektywie kilku lat chcemy zwiększać skalę działalności, utrzymując równowagę między projektami w sprzedaży detalicznej i transakcjami instytucjonalnymi” – zaznaczył prezes.

Ponadto spółka intensywnie rozwija narzędzia online od wirtualnych spacerów po mieszkaniach, przez interaktywne makiety inwestycji, po platformy kontaktu z doradcami i możliwość rezerwacji mieszkania w pełni online.

„Cyfryzacja to nie tylko front sprzedażowy, ale też narzędzie wspierające efektywność organizacji. Wprowadzamy rozwiązania AI i automatyzację w procesach analizy danych, obsługi klienta czy zarządzania projektami. Dzięki temu możemy szybciej reagować, lepiej dopasowywać ofertę i podnosić jakość obsługi” – podsumował Bednarek.

Matexi Polska to deweloper o belgijskim rodowodzie, w Polsce spółka jest obecna od początku 2010 r. Przez te lata zrealizował ponad 20 projektów, oddając do użytkowania ponad 3700 mieszkań.

Źródło: ISBnews