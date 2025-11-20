Mirbud zawarł umowę z Big Konstantynów na wybudowanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” Centrum Handlowo-Usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Konstantynowie Łódzkim, podała spółka. Wartość umowy wynosi 36,75 mln zł netto.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2024 r. miała 3,25 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews