Mirbud zawarł umowę z ATO Poland na wykonanie robót budowlanych dla zespołu magazynowo-usługowego w Kozerkach (gm. Grodzisk Mazowiecki) wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi i infrastrukturą towarzyszącą, podała spółka. Wartość umowy wynosi 29,7 mln euro netto.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miała 3,25 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews