Oferta Mirbudu, warta 109,64 mln zł brutto, została wybrana przez PCO SA jako najkorzystniejsza w postępowaniu na rozbiórkę istniejącego budynku i budowę nowego budynku produkcyjnego firmy w Warszawie, przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 28, podał Mirbud.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miała 3,25 mld zł skonsolidowanych przychodów.

PCO należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest największym polskim producentem wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem technologii noktowizyjnej, termowizyjnej i laserowej.

Źródło: ISBnews